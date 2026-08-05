Υπεγράφη η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Υπεγράφη η συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam στο μετοχικό σχήμα της Great Sea Interconnector (GSI), της εταιρείας ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμμετοχή της Meridiam στο μετοχικό σχήμα της GSI ενισχύει τη χρηματοδοτική και επενδυτική βάση του έργου, το οποίο αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

«Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει σοβαρές διεθνείς επενδύσεις»

«Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα και την Κύπρο όσο και συνολικά για την Ευρώπη. Η είσοδος της Meridiam ως κύριου μετόχου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του εγχειρήματος», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί ένα κομβικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, αλλά και απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Θα βοηθήσει ουσιαστικά να αρθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτροδότησης. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Meridiam, Τιερί Ντιαό, χαρακτήρισε τη συμμετοχή της εταιρείας στο έργο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας.

«Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλλουμε στην υλοποίησή του», δήλωσε.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector, αποτελεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρείται κρίσιμη υποδομή για την ενεργειακή διασύνδεση και την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από ERTNews