Viral ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα social media: «Πιο δύσκολο να βρεις σπίτι με κάτω από 500€ ή λαγοκέφαλο στην παραλία;»

Viral έγινε βίντεο με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Κουτσούμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα προφίλ του «Τώρα ΚΚΕ» στα social media, o Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ.

«Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;», ρωτά στην αρχή του βίντεο για να συνεχίσει την κριτική του στην κυβέρνηση, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το μόνο χτύπημα που καταφέρνει η κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της ακρίβειας είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ολοκλήρωσε το σχόλιό του, καλώντας όσους παρακολουθούν το βίντεο στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00 έλα να μας βρεις. «Θα μιλήσουμε για το δικαίωμά σου στη στέγη. Δε θα μιλήσουμε για τούβλα και τσιμέντα. Θα μιλήσουμε για το αν ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει χωρίς να δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Γιατί η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή», αναφέρεται στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης.

#stegi #kke #koutsoumpas ♬ original sound - Τώρα ΚΚΕ! @twra_kke 📌 Ο Δ. Κουτσούμπας σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ για το δικαίωμα στη στέγη 🗨️ Το μόνο χτύπημα που καταφέρνει η κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της ακρίβειας είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό! 🗓️ Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00 έλα να μας βρεις στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για το δικαίωμά σου στη στέγη. Δε θα μιλήσουμε για τούβλα και τσιμέντα. Θα μιλήσουμε για το αν ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει χωρίς να δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Γιατί η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή. Και το δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη του ή οι ζωές μας! 👉 Extra hint - Κουίζ για δυνατούς λύτες: Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις; Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ; #fyp



