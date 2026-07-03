Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να δίνει «λευκές επιταγές» στον Τραμπ

Η Ελλάδα πρέπει να «περιορίσει τις στενές σχέσεις της» με το κίνημα MAGA (Make America Great Again), δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico, ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρουσιάζοντας την ατζέντα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, τον συνέκρινε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας,Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στη χώρα του.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεπεράσει τα όρια. «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να διέπονται από το αμοιβαίο όφελος», είπε. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική "λευκών επιταγών", και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα», εξήγησε.

Τόνισε ότι προτεραιότητα στη χρήση των βάσεων πρέπει να αποτελεί η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδας και όχι απλώς η ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού», επεσήμανε.

Η προεκλογική του θέση ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί μεγαλύτερη απόσταση από την Ουάσιγκτον φαίνεται να απευθύνεται σε μια κοινή γνώμη που αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center στα τέλη Ιουνίου, μόλις το 22% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασε εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος διαχειρίζεται τις διεθνείς υποθέσεις.

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη αναδειχθεί σε δεύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, αν και εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό μέσο όρο δημοσκοπήσεων του Politico, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30% και η ΕΛ.Α.Σ. 17%.

Εφόσον αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι θα δώσει έμφαση στις πολιτικές συνοχής, με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξημένης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», δήλωσε.

Αναγνώρισε ότι, λόγω των αυξανόμενων απειλών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, αλλά υπογράμμισε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη στην άμυνα, αλλά κυβερνώμενη από ακροδεξιές κυβερνήσεις».

«Γι' αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛ.Α.Σ.»

Ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Υποστηρίζει ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δημιούργησε το νέο πολιτικό του κίνημα.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», είπε, «αλλά αρνητική για την αντιπολίτευση. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛ.Α.Σ.».

Όπως επισήμανε, η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά θα επηρεάσει τελικά τις πολιτικές εξελίξεις.

Επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή, σχεδόν το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη και περίπου το 55% δηλώνει ότι ζούσε καλύτερα το 2019 απ' ό,τι σήμερα.

Παρατήρησε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν βρεθεί αντιμέτωπα τα τελευταία επτά χρόνια με μια διπλή επιβάρυνση: το υψηλό κόστος ζωής και τη διαδεδομένη διαφθορά.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,2% τον Μάιο του 2026, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (3,2%). Σύμφωνα με την έκθεση UBS Global Wealth Report 2026, η ανισότητα στον πλούτο έχει αυξηθεί, καθώς ολοένα και λιγότεροι πολίτες επωφελούνται από τη συνολική αύξηση του πλούτου. Παρότι η καθαρή περιουσία αυξάνεται σταθερά από το 2020, το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και του γενικού πληθυσμού συνεχίζει να διευρύνεται.

«Υπάρχει ένας αόρατος φόρος διαφθοράς - και τον αποκαλώ φόρο γιατί πιστεύω ότι το κόστος της εκτεταμένης και πρωτοφανούς διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο, ώστε στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», δήλωσε.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω απευθείας αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω της καταχρηστικής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τις αμοιβές των νοσηλευτών», πρόσθεσε.

«Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών»

Ερωτηθείς για τις πολιτικές επιπτώσεις της εικόνας του ως ριζοσπάστη ηγέτη κατά την περίοδο της κρίσης της Ευρωζώνης, ο Τσίπρας απάντησε ότι πολλοί θυμούνται μόνο τους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησής του, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος της εξόδου από το ευρώ.

Ο ίδιος, ωστόσο, παρουσίασε διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο ηγέτης της κυβέρνησης που τελικά σταθεροποίησε τη χώρα.

«Γίνεται προσπάθεια να επικεντρωθεί η συζήτηση μόνο στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015. Υπάρχει όμως και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών... Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, μέσα από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά βάλαμε τέλος στα μνημόνια, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», είπε.

Με πληροφορίες από Politico