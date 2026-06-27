Τσίπρας: Τα πέντε μέτρα ανακούφισης των πολιτών που μπορούν να εφαρμοστούν «από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης»

«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα;», αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο 1ο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του ΕΛ.Α.Σ. που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6).

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε επίσης πέντε άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως υποστήριξε, μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα μιας ενδεχόμενης διακυβέρνησής του, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών.

Παράλληλα, πρότεινε τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο θα χρηματοδοτεί πολιτικές για τη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στις τράπεζες, κάλεσε να ολοκληρώσουν έως το 2028 την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους.

«Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας»

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «η ΕΛ.Α.Σ. της Ελλάδας, που γεννήθηκε πριν λίγες εβδομάδες, κάνει σήμερα ένα μεγάλο βήμα με τη συγκρότηση του πρώτου Εθνικού μας Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σήμερα όλες και όλοι εδώ με ένα διπλό συναίσθημα. Από τη μία, τη χαρά μιας νέας αρχής. Ενός νέου ξεκινήματος, μιας νέας μεγάλης προσπάθειας για την πατρίδα που μας αξίζει. Από την άλλη, το βάρος μιας μεγάλης ιστορικής ευθύνης».

Και συνέχισε: «Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή. Σήμερα, όλες και όλοι μαζί, κάνουμε μία νέα αρχή. Από την κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία. Από σήμερα ξεκινά η πορεία για μια νέα μεγάλη αλλαγή. Για μια Νέα Μεταπολίτευση. Για την Αναγέννηση της Ελλάδας. Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας».

Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας:

Πυξίδα μας είναι η ιστορία, οι αρχές και τα ιδανικά μας. Μας ενώνουν οι αγώνες των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Οι αγώνες των γονιών μας. Οι αγώνες κάθε γενιάς που δεν συμβιβάστηκε με τη δικτατορία, με την κατοχή, με την καταπίεση. Όλων εκείνων που αγωνίστηκαν ώστε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι. Να ζούμε σε μια Δημοκρατία. Σήμερα όμως είναι η σειρά της δικής μας γενιάς. Δεν μας ζητά η Ιστορία να επαναλάβουμε τους αγώνες των προηγούμενων γενιών.

Μας ζητά να δώσουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Η πρώτη Μεταπολίτευση αποκατέστησε τη Δημοκρατία μετά την επτάχρονη δικτατορία. Πενήντα χρόνια μετά, η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία. Αλλά και να διευρύνουμε τη Δημοκρατία.

Γιατί σήμερα η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τανκς. Δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η Δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει διαρραγεί. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί. Γι' αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική. Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Να αλλάξουμε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επισήμανε πως πρέπει: «Να θυμηθούμε ότι Δημοκρατία σημαίνει το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Να θυμηθούμε ότι Πατρίδα σημαίνει κοινή ευθύνη. Να θυμηθούμε ότι Πολιτική σημαίνει προσφορά. Να τιμήσουμε όλα όσα μας ενώνουν. Και να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν.

Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού. Μια Δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος. Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία.

Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το Εμείς θα νικά το Εγώ. Αυτή είναι η δική μας Ηθική Επανάσταση. Αυτός είναι ο δικός μας Νέος Πατριωτισμός. Αυτή είναι η δική μας Νέα Μεταπολίτευση».

«Δεν έχουμε αυταπάτες»

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΛΑΣ «δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, οι αριθμοί, οι πολιτικοί συσχετισμοί. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι επέστρεψε η αισιοδοξία. Επέστρεψε η πεποίθηση ότι η πολιτική μπορεί να γίνει ξανά δύναμη δημιουργίας. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία, ότι οι πολίτες μπορούν να γίνουν ξανά πρωταγωνιστές. Η ελπίδα δεν γεννιέται από τα λόγια. Γεννιέται όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος.

Και σήμερα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αυτός ο δρόμος αρχίζει να διακρίνεται. Δεν έχουμε αυταπάτες, ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή, ξέρουμε ότι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας δεν θα είναι εύκολος. Θα συναντήσουμε αντιστάσεις, θα συναντήσουμε επιθέσεις, θα συναντήσουμε όσους βολεύτηκαν με το χθες και φοβούνται το αύριο. Αλλά γνωρίζουμε επίσης κάτι ακόμη: Καμία μεγάλη αλλαγή στην ιστορία δεν ξεκίνησε όταν όλα ήταν εύκολα. Ξεκίνησε όταν κάποιοι πίστεψαν ότι η κοινωνία αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτό πιστεύουμε κι εμείς και γι΄αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ».

«Τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, θα έχουν αποφασιστικό ρόλο»

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής. «Τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, θα έχουν αποφασιστικό ρόλο. Θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών μας, θα συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις, σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τις κρίσιμες αποφάσεις».

Για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είπε: «Πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς.

Είναι όμως αστείο, αυτοί που έχουν χρέη πάνω από ένα δισ. στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα. Τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα. Εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων με δημόσιο χρήμα. Να ρωτάνε εμάς που βρήκατε τα λεφτά. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε: Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών, των χιλιάδων εθελοντών, των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν».

Οι 5 παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ακολούθως παρουσίασε πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες όπως είπε «μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας»:

Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους. «Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο». 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. « Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού» Το σπίτι ξανά δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων). «Γιατί η στέγη είναι δικαίωμα για όλους». Τέλος στις Πανελλαδικές με νέο σύστημα εισαγωγής. «Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια ». Αξιοπρεπείς αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία.«Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και την κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας».

Ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε πως τα 5 μέτρα δεν αρκούν. «Και επειδή δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει μόνιμα υψηλότερα εισοδήματα αν δεν παράγει περισσότερο πλούτο. Δεν μπορεί να μοιράσει αυτά που δεν δημιουργεί. Γι' αυτό δεν αρκεί μόνο η ανακούφιση. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης. Χρειάζεται να μεγαλώσει η οικονομία. Να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις. Να αυξηθεί η παραγωγή. Να επιστρέψουν οι νέοι που έφυγαν. Να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Η πατρίδα μας δεν είναι μια φτωχή χώρα. Είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες που παραμένουν αναξιοποίητες.