Τσιάρας για αγρότες: «Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τα προβλήματά τους» - Νέα έκκληση για διάλογο

Έκκληση για «ουσιαστικό διάλογο» απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος πραγματοποίησε δηλώσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων, που κατέθεσαν χθες οι αγρότες.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών «σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα».

«Όσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα, τόσο για εκείνους όσο και για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών» σημείωσε επίσης.

Αγρότες: Τα αιτήματά τους

Πρόσθεσε ότι «ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για μια ουσιαστική συζήτηση. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας».

Η λίστα των αιτημάτων όπως κοινοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει ως εξής: