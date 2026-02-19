Τουρκία: «Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου οι έρευνες νότια της Κρήτης»

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη (19/2), χαρακτήρισε ως «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

«Οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας», υποστηρίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της TRT Haber, η ανακοίνωση τονίζει ότι παρακολουθούνται στενά οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και αναφέρονται τα εξής:

Οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα με διεθνείς εταιρείες στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αν και δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας, και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025.

Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Παρουσιάστηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης για έρευνα σε Κρήτη και Πελοπόννησο με Chevron - HELLENiQ ENERGY

Αξίζει να αναφερθεί ότι την περασμένη Δευτέρα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσιάστηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY.

Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», ολοκληρώνοντας εντός διαστήματος 10 μηνών τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας», λέει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου