Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτος ζητούν οι δήμοι Αθηναίων και Βηθλεέμ

Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθηναίων, Χάρης Δούκας και Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικολά Καναβάτι.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν από κοινού στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μαζί με τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντόρκχομ. Το θέμα ήταν η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και οι ομιλητές ζήτησαν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Μεταξύ άλλων, ο Χάρης Δούκας είπε:

«Η Βηθλεέμ, μία πόλη σύμβολο του χριστιανισμού, βρίσκεται μισή ώρα από τη Γάζα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει την υπό πολιορκία πόλη. Έχει και η ίδια τρομακτικά προβλήματα. Η Γάζα αιμορραγεί. Ο παλαιστινιακός λαός εκτοπίζεται βίαια από την εστία του. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με τη συνεχιζόμενη κατοχή, την εξαθλίωση και την καταστροφή, δεν μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις. Ως δήμαρχος της Αθήνας, στις 27 Αυγούστου εισηγήθηκα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και υπερψηφίστηκε, ψήφισμα καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ και αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, κάτι που ήδη έχει γίνει από 147 χώρες» και κατέληξε, στο ότι: «Πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου».

Με τη σειρά του, ο Μαχέρ Νικολά Καναβάτι, αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι Παλαιστίνιοι σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, λέγοντας: «Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν, γειτονιές αφανίζονται, δεν υπάρχουν νερό και ρεύμα, δεν υπάρχουν φάρμακα και νοσοκομεία. Η κατάσταση στη Βηθλεέμ είναι επίσης πολύ δύσκολη. Μετά την έναρξη του πολέμου, μαγαζιά έκλεισαν, η ανεργία αυξήθηκε, περισσότεροι εποικισμοί δημιουργήθηκαν, οι οποίοι πνίγουν την πόλη. Τα πάντα καταρρέουν. Οτιδήποτε κινείται στη Γάζα αποτελεί στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Όχθη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί που κατοικούν στην Παλαιστίνη είναι άνθρωποι και πρέπει να έχουν τη μεταχείριση που τους αξίζει».

Ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε, ακόμη, ότι οι ισραηλινές αρχές συλλαμβάνουν δημάρχους, όπως συνέβη με τον δήμαρχο της Χεβρώνας, ο οποίος, όπως είπε, κρατείται έξι μήνες χωρίς λόγο. Ωστόσο, κάλεσε τον κόσμο να επισκεφτεί τη Βηθλεέμ, λέγοντας πως για τους τουρίστες είναι μια ασφαλής πόλη.

Στους ιστορικούς δεσμούς, που ενώνουν τον ελληνικό και τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρθηκε ο παλαιστίνιος πρέσβης Γιούσεφ Ντόρκχομ, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους Έλληνες για την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους, ζήτησε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Είπε μεταξύ άλλων: «Η Γάζα αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται, σε μία απόπειρα εξάλειψης κάθε ιστορικού ίχνους που συνδέει τον παλαιστινιακό με τον ελληνικό λαό, σε μία απόπειρα διαγραφής κάθε ίχνους κοινής κουλτούρας. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την απόφαση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα, ούτως ώστε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση να έχει ως βάση τη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα είναι και τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα».

Στην παρέμβασή της, η γιατρός και εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), Ελένη Κάκαλου, αναφέρθηκε στην καθημερινή μάχη που δίνουν οι ίδιοι για την επιβίωση των Παλαιστινίων. «Η χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου είναι η πιο ακραία μορφή βίας που μπορεί να ασκηθεί σε ανθρώπους και με επιπτώσεις ακόμη και γι' αυτούς που θα επιβιώσουν. Πρέπει να ασκηθεί πίεση προς το Ισραήλ να σταματήσει αυτή η γενοκτονία», τόνισε μεταξύ άλλων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει δύο ψηφίσματα για την Παλαιστίνη και τον λαό της, ένα τον περασμένο Μάιο κι ένα τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ