Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο Θέατρο «Πάλλας».

«Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;» απάντησε σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε με τη σειρά του: «Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα».

Τι απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».