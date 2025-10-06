Θοδωρής Δρίτσας για παραίτηση Τσίπρα: «Θα κρατήσω την έδρα – Δεν υπάρχει άλλη επιλογή»

Την πρόθεσή του να κρατήσει τη βουλευτική έδρα που κατέλαβε μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαίωσε ο Θοδωρής Δρίτσας, σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή.

«Θα κρατήσω την έδρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή», ανέφερε ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, σχολιάζοντας τη νέα κοινοβουλευτική σύνθεση που διαμορφώνεται μετά την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δρίτσας ανήκει πλέον στη “Νέα Αριστερά”, γεγονός που σημαίνει ότι με την αποδοχή της έδρας, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει έναν βουλευτή, μειώνοντας τη δύναμή του από 26 σε 25 έδρες, ενώ η Νέα Αριστερά ανεβαίνει στους 12 βουλευτές, καθιστάμενη πέμπτο κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τη σειρά εκλογής στην Α’ Πειραιά, επόμενοι επιλαχόντες μετά τον κ. Δρίτσα είναι ο Νίκος Μπελαβίλας και η Κατερίνα Λογοθέτη, οι οποίοι επίσης έχουν ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Έτσι, ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάμβανε τελικά την έδρα, αυτή θα κατέληγε ούτως ή άλλως στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη Νέα Αριστερά σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τον ρόλο και τις μελλοντικές του κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό.