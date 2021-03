Θεοχάρης: Η Ελλάδα θα έχει ανοίξει τις πύλες της στον τουρισμό μέχρι τις 14 Μαΐου

Με το σύνθημα «All you want is Greece» ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφτεί την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι.

Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε από το βήμα της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που φέτος διεξάγεται ψηφιακά, ότι η Ελλάδα στοχεύει, εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, να ανοίξει τις τουριστικές πύλες μέχρι τις 14 Μαϊου.

Μέχρι τότε θα εξεταστεί το πιλοτικό άνοιγμα, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου, με χώρες της ΕΕ, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό, όπως το Ισραήλ. Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τουρίστες με ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για το καλοκαίρι του 2021.

Όπως ανακοινώθηκε οι τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι αν τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν εμβολιαστεί,

-Να έχουν αντισώματα ή

-Να έχουν αρνητικό τεστ Covid

Στο μεταξύ επεσήμανε ότι όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Μια σημαντική διαφορά σε σχέση με πέρυσι θα είναι η χρήση των Rapid Test, που σημαίνει ότι η απομόνωση, εφόσον χρειαστεί, δεν θα συνοδεύεται από την ταλαιπωρία της μετακίνησης από το κατάλυμα 24 ώρες μετά, όπως γινόταν πέρυσι. «Φέτος η διάγνωση θα είναι άμεση και αν υπάρξει κρούσμα θα μεταφέρεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Όλα τα έξοδα είναι του ελληνικού κράτους χωρίς καμία επιβάρυνση των ξένων επισκεπτών» τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Ο υπουργός Τουρισμού διευκρίνισε ότι οι κανονισμοί προστασίας και ασφάλειας που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες ισχύουν και για τους επισκέπτες της χώρας, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς των ανθρώπων που εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία.

Κλείνοντας ο κ. Θεοχάρης δήλωσε ότι καμία εικόνα δεν θα μπορούσε να απεικονίσει καλύτερα την επιστροφή του τουρισμού στην κανονικότητα από το ελληνικό τοπίο, το ελληνικό χαμόγελο και την ελληνική φιλοξενία. «Σήμερα προστίθεται πλέον και η δέσμευση μας να εγγυηθούμε υγεία και ασφάλεια στον καθένα τουρίστα» κατέληξε.