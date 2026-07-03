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Θάνος Ντόκος: Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού

«Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή» φέρεται να απάντησε ο Θάνος Ντόκος

The LiFO team
The LiFO team
ΘΑΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΦΑΡΣΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος / Φωτ.: Eurokinissi
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«Θύμα» γνωστών φαρσέρ από τη Ρωσία φέρεται να έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θάνος Ντόκος, όπως επιβεβαίωσαν οι ίδιοι με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια φάρσα, οι  Ρώσοι παρουσιάστηκαν ως Ουκρανοί πολιτικοί αξιωματούχοι και μίλησαν μαζί του για το ζήτημα του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να προειδοποίησαν τον Θάνο Ντόκο πως «ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανιας φέρεται να έχει ενεργήσει αυτόνομα», να μην δέχεται εντολές από το Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «να σκοπεύει να συνεχίσει να στέλνει drones στα ελληνικά χωρικά ύδατα με στόχο ρωσικά πλοία, καθώς και θαλαμηγούς Ρώσων ολιγαρχών».

Ο Θάνος Ντόκος, όπως αναφέρουν πάντα οι φαρσέρ από τη Ρωσία, προειδοποίησε ότι ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα: «Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή».

Θάνος Ντόκος: Η ανάρτηση των Ρώσων φαρσέρ

«Φάρσα στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Έλληνα πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο:

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, τον «προειδοποιήσαμε» ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας φέρεται να έχει ενεργήσει αυτόνομα, να μην υπακούει πλέον στον πρόεδρο της χώρας και να σκοπεύει να συνεχίσει να στέλνει drones στα ελληνικά χωρικά ύδατα με στόχο ρωσικά πλοία, καθώς και θαλαμηγούς Ρώσων ολιγαρχών.

Προσπαθώντας να διαχειριστεί την ανησυχία του, ο Θάνος Ντόκος προειδοποίησε ότι ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα:

«Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή. Πρέπει να αποφασίσει αν η καταστροφή ενός και μόνο ρωσικού πλοίου αξίζει να χάσει τη στήριξη της Ελλάδας. Και όλοι οι δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται ήδη στην Τουρκία.»

Την ίδια στιγμή, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας αναγνώρισε ότι η Αθήνα και το Κίεβο έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για μια συμφωνία που σχετίζεται με τα drones».

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