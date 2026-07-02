Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Ψάχνουν τους δράστες των τριών επιθέσεων - «Δεν φοβόμαστε»

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας, της Βάγιας Νέστορα.

Το θύμα της επίθεσης είχε εγκαύματα στο 80% του σώματός της αλλά και εσωτερικά.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων, με στόχο την ανεύρεση γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι αρχές επανεξετάζουν επίσης παλαιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, αναζητώντας τυχόν συνδέσεις με τις πρόσφατες επιθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση, ενώ πλέον μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η τραγική κατάληξη της υπόθεσης, με τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας, έχει αλλάξει τα δεδομένα της έρευνας, καθώς πλέον οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη εξιχνίαση της υπόθεσης και η σύλληψη των υπευθύνων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλα τα πιθανά μέτωπα.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Κάλεσμα σε συγκέντρωση

Στο μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, με μήνυμα κατά της τρομοκρατίας απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ, η τραγική απώλεια της Βάγιας Νέστορα έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη στην παράταξη, ενώ εκφράζονται συλλυπητήρια και συμπαράσταση στην οικογένειά της.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 19:00, έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, όπου στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ θα τιμήσουν τη μνήμη της εκλιπούσας και θα στείλουν μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατίας.

«Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστή το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία.

Σαφές μήνυμα «μηδενικής ανοχής» σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη «αναχώματος ωριμότητας και αποφασιστικότητας» απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Σε δεύτερη τοποθέτησή του, επανέλαβε τη θέση για «μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατία», σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Όπως υπογράμμισε, η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία», εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια της εκλιπούσας.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα «θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης», σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής «αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας». Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικείων της», ενώ διαβεβαίωσε ότι τέτοιες πράξεις «δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές», υπογραμμίζοντας πως η Δημοκρατία θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη.

Παράλληλα, κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται τραυματίες της επίθεσης, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει την στήριξη της Πολιτείας προς τους πληγέντες και τις οικογένειές τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «εγκληματική εμπρηστική επίθεση», εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλλυπητήρια προς την οικογένεια, σημειώνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, καταδικάζοντας την επίθεση ως «άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα», ενώ σημείωσε ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αξιοποιούνται για την ενίσχυση της καταστολής και την αναβίωση θεωριών περί «άκρων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, ενώ το κόμμα ΝΙΚΗ εξέφρασε επίσης καταδίκη κάθε πράξης βίας.

«Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας για τα πολιτικά τους πιστεύω είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη». Αυτό τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων. «Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, χωρίς αστερίσκους», υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα (μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα), που τραυματίστηκε βαριά και έχασε τη ζωή της σε μία απ’ αυτές τις επιθέσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ