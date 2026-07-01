Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Η μητέρα της Αφροδίτης δολοφονήθηκε» - Οι πολιτικές αντιδράσεις

Σε δηλώσεις προχώρησε ο πολιτικός κόσμος σχετικά με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Υπενθυμίζεται ότι η Βάγια Νέστορα άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη νοσηλεία της σε βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην είσοδο της πολυκατοικίας τους.

Συλλυπητήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα».

Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας, αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας».

Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026

«Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε ανάρτηση για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα.

Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. pic.twitter.com/OhPcy6je2Z — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) July 1, 2026

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

«Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.



Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν.



Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία… — Nikos Androulakis (@androulakisnick) July 1, 2026

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε δήλωση του ανέφερε ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν» και προσέθεσε πως σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εξέφρασε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.

Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Παράλληλα, την θλίψη εξέφρασε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σωκράτης Φάμελλος.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της.



Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη.



Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και… — Socratis Famellos (@SFamellos) July 1, 2026

Στο μήνυμά του αναφέρει ακόμη: «Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία, που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή».

Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50», αναφέρεται η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση του Ιπποκρατείου εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.