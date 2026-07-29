Θανάσης Αυγερινός: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Καρυστιανού

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ» έγραψε αρχικά ο Θανάσης Αυγερινός.

«Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω» συμπλήρωσε σχετικά ο δημοσιογράφος.

Θανάσης Αυγερινός: Η ανάρτηση για την παραίτησή του από εκπρόσωπος Τύπου

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές».

Θανάσης Αυγερινός: Τι έλεγε στην παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού

Υπενθυμίζεται πως ο Θανάσης Αυγερινός ήταν μεταξύ των ατόμων που τοποθετήθηκαν κατά την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Αυγερινός μίλησε πριν τη Μαρία Καρυστιανού, δηλώνοντας τα εξής: «Το κόμμα θα σηματοδοτήσει μία νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Σήμερα φόρεσα μία μπλούζα που απεικονίζει τον Τολστόι, τον Ντοστογιέφσκι και τον Τσέχωφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες».

Συνεχίζοντας, ο Θανάσης Αυγερινός επισήμανε πως επέλεξε να φαίνεται ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, κάνοντας αναφορά στο μυθιστόρημα Έγκλημα και Τιμωρία: «Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες: όποιος εγκληματεί, να τιμωρείται».