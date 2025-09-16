Τέμπη: Συνάντηση Κασσελάκη με τον πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνάντησε τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας τη Δευτέρα, διεκδικώντας εκ νέου την εκταφή της σορού του 22χρονου γιου του, Ντένις. Το αίτημά του είχε απορριφθεί πρόσφατα από τον εφέτη ανακριτή Λάρισας, γεγονός που οδήγησε στην απόφασή του να διαμαρτυρηθεί με αυτό τον τρόπο.

Με κοινά τους στιγμιότυπα, ο πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων που ζητούν δικαίωση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα με απολογισμό 57 νεκρούς.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κάνει απεργία πείνας / Φωτ.: Eurokinissi

Τέμπη: «Με τους συγγενείς είμαστε όλοι μαζί» - Το μήνυμα Κασσελάκη

Αναλυτικά, ο Στέφανος Κασσελάκης γράφει στη δημοσίευσή του:

«Στο Σύνταγμα. Εκεί όπου ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, συνεχίζει απεργία πείνας για το αυτονόητο: για τη δικαίωση του παιδιού του. Γιατί ο Εισαγγελέας δεν δέχθηκε ποτέ τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των ανθρώπων τους και αποκάλυψη της αλήθειας.

Γιατί ακόμη και σήμερα, ο Πάνος, ο Θοδωρής και οι υπόλοιποι συγγενείς των 57 νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών βρίσκουν μπροστά τους εμπόδια που βάζει το ίδιο το Κράτος. Ένα Κράτος που απέτυχε να προστατεύσει τη ζωή των πολιτών, αλλά αποδεικνύεται αποτελεσματικό στη συγκάλυψη.

Απέναντι σε αυτό το Κράτος στέκονται ο Πάνος και όλοι οι συγγενείς. Μια χούφτα καθημερινών ανθρώπων που ζητούν δικαιοσύνη για τους ανθρώπους τους. Αυτό είναι που δίνει δύναμη στον αγώνα: η μνήμη και η αλήθεια.

Με τους συγγενείς είμαστε όλοι μαζί. Ενωμένοι. Αχρωμάτιστοι. Μια γροθιά».