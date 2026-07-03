Το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Λεβέντη: «Είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε ο γιος του

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η εξόδιος ακολουθία του Βασίλη Λεβέντη.

Συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα και πρώην συνεργάτες του συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Λεβέντη που πέθανε την 1η Ιουλίου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 13:30, με πλήθος ανθρώπων να συγκεντρώνεται στον χώρο της εκκλησίας για να τιμήσει τη μνήμη του. Συγκλονισμένοι, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου, και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, έφτασαν από το πρωί στον ιερό ναό.

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Βασίλης Λεβέντης: «Πατέρας δεν είναι μόνο αυτός που σε φέρνει στον κόσμο» είπε ο γιος του

Ο θετός γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, δήλωσε ότι ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε για εκείνον κάτι πολύ περισσότερο από ένας πατέρας. «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, όμως πατέρας δεν είναι μόνο αυτός που σε φέρνει στον κόσμο. Πατέρας είναι εκείνος που σε μεγαλώνει, που σε στηρίζει, που βρίσκεται δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και σε αγαπά χωρίς όρους. Ο Βασίλης ήταν για μένα παραπάνω από βιολογικός πατέρας. Ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε, που μου στάθηκε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έδωσε αξίες. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη και μεγάλη περηφάνια που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.

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Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Λεβέντης νοσηλευόταν, το περασμένο διάστημα, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες με την υγεία του. Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η περιπέτεια που πέρασε το 2021, όταν νόσησε από κορωνοϊό και παρότι κατάφερε να αναρρώσει, η υγεία του παρέμεινε επιβαρυμένη.