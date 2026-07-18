ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της ΚΟ

Με στόχο να σηματοδοτήσει την επόμενη ημέρα μετά το κύμα αποχωρήσεων των τελευταίων ημερών, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο κρίσιμων εσωκομματικών εξελίξεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία καλείται να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων και στην κάλυψη των κενών που προέκυψαν από τις πρόσφατες αποχωρήσεις.

Η ψηφοφορία διεξάγεται μεταξύ των οκτώ ενεργών βουλευτών του κόμματος, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τόσο στη συμμετοχή όλων των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και στο κατά πόσο η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου θα συγκεντρώσει την καθολική στήριξή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, από τους πρώτους που προσήλθαν στις κάλπες ήταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Αμανατίδης, καθώς και ο Νίκος Παππάς.

Facebook Twitter Ο Γιάννης Αμανατίδης/Φωτογραφία: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Νίκος Παππάς/Φωτογραφία: Eurokinissi

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει στο τραπέζι το σενάριο μιας συλλογικής ηγετικής δομής. Με βάση αυτό, η Ρένα Δούρου αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Νίκος Παππάς τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ενώ ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αναλαμβάνει την ευθύνη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με βασικό αντικείμενο την ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η πλήρωση των κενών θέσεων στην Πολιτική Γραμματεία και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, οι οποίες προέκυψαν μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, σε μια διαδικασία που αναμένεται να αποτυπώσει τους νέους εσωκομματικούς συσχετισμούς.