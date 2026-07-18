ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της ΚΟ

Μοναδική υποψήφια η Ρένα Δούρου

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Με στόχο να σηματοδοτήσει την επόμενη ημέρα μετά το κύμα αποχωρήσεων των τελευταίων ημερών, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο κρίσιμων εσωκομματικών εξελίξεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία καλείται να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων και στην κάλυψη των κενών που προέκυψαν από τις πρόσφατες αποχωρήσεις.

Η ψηφοφορία διεξάγεται μεταξύ των οκτώ ενεργών βουλευτών του κόμματος, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τόσο στη συμμετοχή όλων των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και στο κατά πόσο η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου θα συγκεντρώσει την καθολική στήριξή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, από τους πρώτους που προσήλθαν στις κάλπες ήταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Αμανατίδης, καθώς και ο Νίκος Παππάς.

ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της ΚΟ Facebook Twitter
Ο Γιάννης Αμανατίδης/Φωτογραφία: Eurokinissi
ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της ΚΟ Facebook Twitter
Ο Νίκος Παππάς/Φωτογραφία: Eurokinissi

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει στο τραπέζι το σενάριο μιας συλλογικής ηγετικής δομής. Με βάση αυτό, η Ρένα Δούρου αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Νίκος Παππάς τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ενώ ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αναλαμβάνει την ευθύνη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με βασικό αντικείμενο την ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η πλήρωση των κενών θέσεων στην Πολιτική Γραμματεία και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, οι οποίες προέκυψαν μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, σε μια διαδικασία που αναμένεται να αποτυπώσει τους νέους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Πολιτική

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΩΡΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πολιτική / Μητσοτάκης: Βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου η νέα δωρεά των €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες

Η δωρεά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε»

«Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου, αυτό έχουμε πράξει εμείς» πρόσθεσε σε εκδήλωση στην Πνύκα - Όσα είπε για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
THE LIFO TEAM
ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πολιτική / ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Στην ανακοίνωσή τους, αναφέρονται μεταξύ άλλων σε συμπεριφορές που «δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές» αλλά «τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε»
THE LIFO TEAM
 
 