ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα για την Κεντρική Επιτροπή - Αμφισβητεί τη διαδικασία η Κουμουνδούρου

Σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση εξελίσσεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος. Η αντιπαράθεση δεν αφορά πλέον μόνο την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, αλλά και το αν η ίδια η συνεδρίαση είναι καταστατικά έγκυρη.

Η πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει κανονικά, καθώς υπάρχει απαρτία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με συμμετοχή μελών μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπερνά το όριο των 135 μελών που απαιτείται για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία.

Στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο κ. Χατζησάββας, έγραψε νωρίτερα στο Facebook ότι η Κεντρική Επιτροπή ξεκίνησε με απαρτία, «παρά τις προσπάθειες», όπως ανέφερε, του «αποστεωμένου μηχανισμού της Κουμουνδούρου» να την εμποδίσει.

Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία της Κουμουνδούρου και η γραμματέας του κόμματος δεν αναγνωρίζουν τη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν συγκλήθηκε από τα αρμόδια κομματικά όργανα. Για τον λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, με αντικείμενο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων και τη σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλλει τη λειτουργία του και δεν διαλύεται». Όπως ανέφερε, το κόμμα θα συνεχίσει να αναζητά ευρύτερες προοδευτικές συνεργασίες και θα δώσει το «παρών» στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνει χώρο για αδιέξοδα και εμφανίστηκε βέβαιη ότι το κόμμα μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών και των ψηφοφόρων του. Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφια στην κούρσα διαδοχής, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Στη συνεδρίαση κατατέθηκε και συμβιβαστική πρόταση από τον Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, ο οποίος ζήτησε να μη ληφθούν σήμερα οριστικές αποφάσεις και τα κρίσιμα ζητήματα να μεταφερθούν στα επόμενα κομματικά όργανα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτημα που ο ίδιος έχει θέσει ως ένα από τα πρώτα βήματα για την επόμενη ημέρα στο κόμμα.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Αριστείδης Παπαηλιού, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος. Παρών είναι επίσης ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναμένεται να καταλάβει την έδρα που αφήνει κενή η Κατερίνα Νοτοπούλου στην Α΄ Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις που θα προκύψουν από τη συνεδρίαση, ενώ η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Οι διεργασίες αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο.