ΣΥΡΙΖΑ: Σφοδρή επίθεση κατά Πολάκη στην Πολιτική Γραμματεία – «Δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή την κατάντια»

Βαρύτατες κατηγορίες κατά του Παύλου Πολάκη ακούστηκαν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη που αποχώρησαν από τις θέσεις τους να μιλούν για «τραμπούκους», εσωκομματικό έλεγχο και καταστροφή του κόμματος. Την ίδια ώρα, η Αναστασία Σαπουνά αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί απειλές.

Η μέχρι πρότινος αναπληρώτρια γραμματέας ανακοίνωσε την παραίτησή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει την κατεύθυνση που παίρνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος. Δεν με φόβισαν οι απειλές που έχω δεχθεί», είπε, χωρίς να διευκρινίσει από ποιους προέρχονταν ή ποιο ήταν το περιεχόμενό τους.

Η Σαπουνά τάχθηκε στο πλευρό του Σωκράτη Φάμελλου και περιέγραψε την κατάσταση στο κόμμα ως έναν αδιέξοδο «εμφύλιο».

«Υποχωρώ καθαρά γιατί δεν μπορώ να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα», ανέφερε. «Είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα άμεσα, δεν μπορούμε να υπάρξουμε την επόμενη ημέρα».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η παρέμβαση του γραμματέα της Νεολαίας, Πάνου Λαμπρινίδη Στάχτου, ο οποίος επιτέθηκε ευθέως στον Παύλο Πολάκη και σε όσους, όπως υποστήριξε, επιδίωξαν να κρατήσουν διχασμένο τον ΣΥΡΙΖΑ για να τον ελέγξουν.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε κανέναν Πολάκη», δήλωσε. «Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το ήθελαν διχοτομημένο για να το ελέγξουν».

Ο ίδιος απέρριψε την εικόνα μιας παράταξης που ηττήθηκε στη συνεδρίαση, λέγοντας ότι η αποχώρηση ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή.

«Σήμερα δεν χάσαμε. Παραιτηθήκαμε γιατί δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε άλλο αυτή την κατάντια», είπε, προσθέτοντας πως «δεν φοβηθήκαμε ποτέ τραμπούκους και ούτε τώρα θα τους φοβηθούμε».

Η απάντηση της Κουμουνδούρου

Παρά το εκρηκτικό κλίμα, η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος στην επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας τη συνεδρίαση ως αφετηρία για την εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου ανέφερε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αλλάζει τα δεδομένα και επιβεβαιώνει ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με τις δικές του θέσεις και το πρόγραμμα που εγκρίθηκε στο τελευταίο συνέδριο.

«Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας», σημειώνεται στην ανακοίνωση, με την ηγεσία να προαναγγέλλει αποφάσεις για την πορεία του κόμματος και τις συνεργασίες που θα επιδιώξει.

Ανάλογη εικόνα έδωσαν μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά σε νέα φάση και ότι οι επόμενες ημέρες θα καθορίσουν τη θέση του στις πολιτικές εξελίξεις.

Η νέα σύγκρουση έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία μέρος της ηγεσίας δεν αναγνώριζε ως νόμιμη. Εκεί εγκρίθηκε πρόταση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ζητήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία να καταρτίσει σχέδιο για την αυτόνομη εκλογική παρουσία του κόμματος.

Ο Πολάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γεγονός που μετατρέπει την επόμενη εσωκομματική αναμέτρηση σε νέα δοκιμασία για τις εύθραυστες ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ.