ΣΥΡΙΖΑ προς Κακλαμάνη: Να μην λειτουργεί ως προέκταση του Μαξίμου

Έντονη κριτική στον Νικήτα Κακλαμάνη και στη Νέα Δημοκρατία άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την αναφορά του προέδρου της Βουλής σε περιορισμό των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών.

Σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι μια τέτοια αλλαγή θα επιβαρύνει περαιτέρω το κύρος και τη δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο επεισόδιο. Παραπέμπει σε προηγούμενες αποφάσεις και χειρισμούς, όπως η στάση της πλειοψηφίας σε ζητήματα ασυλίας υπουργών, αλλά και η άρνηση, όπως αναφέρει, να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες τόσο για την υπόθεση των Τεμπών όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ακόμη παλαιότερα περιστατικά, μιλώντας για «ιλαρότητα» σε σχέση με επιστολικές ψήφους, αλλά και για πρακτικές που, κατά την εκτίμησή του, περιόρισαν το έργο εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Ειδική αναφορά γίνεται στην επιλογή, όπως υποστηρίζει, να μην κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες, καθώς και στη βιαστική ολοκλήρωση διαδικασιών.

Στην ίδια ανακοίνωση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει το ερώτημα αν η διακοπή της ζωντανής εικόνας θα διευκολύνει, όπως λέει, «μεθοδεύσεις συγκάλυψης», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα αποδώσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ότι η κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και επιμένει στο αίτημα για δικαιοσύνη, προειδοποιώντας να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη πρόταση. Παράλληλα, στρέφεται προσωπικά κατά του προέδρου της Βουλής, καλώντας τον, όπως αναφέρει, να μην εμφανίζεται ως «εκτελεστικός βραχίονας» του Μαξίμου, κάτι που χαρακτηρίζει προσβλητικό για τον θεσμικό του ρόλο και την πολιτική του διαδρομή.