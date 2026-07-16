ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στη σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε «συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε» και συμπεριφορές που «τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης».

Πιο αναλυτικά, αναφέρουν:

«Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε. Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις. Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε».

Τέλος, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν στην ανακοίνωσή τους: «Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ



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