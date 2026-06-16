ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Παππάς παύει να είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος - Αλλαγές και για Κώστα Ζαχαριάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Παππάς παύει να ασκεί τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.