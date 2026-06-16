ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Παππάς παύει να είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος - Αλλαγές και για Κώστα Ζαχαριάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ευχαρίστησε τους δύο βουλευτές

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Facebook Twitter
Ο Νίκος Παππάς με τον Κώστα Ζαχαριάδη / Φωτ.: Eurokinissi
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Παππάς παύει να ασκεί τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Πολιτική

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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