ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής - Παραδίδει την έδρα του

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ανακοίνωσε πως παραιτείται από το βουλευτικό του αξίωμα, παραδίδοντας παράλληλα την έδρα του.

Ο Βασίλης Κόκκαλης, στην ανακοίωσή του, γνωστοποίησε πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τις προθέσεις του.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ανακοίνωση του Βασίλη Κόκκαλη

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα η Όλγα Γεροβασίλη

Νωρίτερα σήμερα, μετά τις νέες παραιτήσεις βουλευτών, η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Στη δήλωσή της αναφέρει τα εξής:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του '15-'19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή ''δεύτερες σκέψεις'' όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

Ν’ αγαπάς την ευθύνη.

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».