ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παππάς - Η σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας

Ο Νίκος Παππάς εξελέγη νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ολοκληρώθηκαν και μεταξύ άλλων, τη θέση της αναπληρώτριας Γραμματέα της Κ.Ε. ανέλαβε η Νατάσα Γκαρά και τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος η Ρένα Δούρου

Νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι και επίσημα η Ρένα Δούρου, η οποία εξελέγη για τη θέση με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό.

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: "Να αγαπάς την ευθύνη". Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ' ό,τι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ», ήταν τα πρώτα λόγια της κ. Δούρου μετά την εκλογή της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ