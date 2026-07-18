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ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος η Ρένα Δούρου

Η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια για την προεδρία του κόμματος μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι και επίσημα η Ρένα Δούρου, η οποία εξελέγη για τη θέση με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό.

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: "Να αγαπάς την ευθύνη". Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ' ό,τι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ», ήταν τα πρώτα λόγια της κ. Δούρου μετά την εκλογή της.

Η Ρένα Δούρου απηύθυνε, παράλληλα, κάλεσμα συστράτευσης προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι «κανείς και καμία δεν περισσεύει» από την προσπάθεια, ενώ χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

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