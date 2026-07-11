ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη στην ΚΟ και τέλος στη γραμμή συμπόρευσης με Τσίπρα αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή

Νέα γραμμή για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ χαράζει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητά την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και παραπέμπει στην Πολιτική Γραμματεία τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Η συνεδρίαση, την οποία δεν αναγνώριζε η Κουμουνδούρου μετά την ακύρωσή της από την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά, ολοκληρώθηκε με ομόφωνη απόφαση τεσσάρων σημείων. Η πλευρά που συμμετείχε στη διαδικασία υποστηρίζει ότι υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η προηγούμενη γραμμή της 6ης Ιουνίου, για πολιτική στήριξη άλλου κόμματος, δεν έχει πλέον πρακτικό αντικείμενο. Η θέση αυτή συνδέεται με τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, αλλά και με τη στάση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Το βάρος μεταφέρεται πλέον στην Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας, από την οποία ζητείται να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο για την προετοιμασία του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών. Στόχος, σύμφωνα με την απόφαση, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί προς μια εκλογική συμμαχία με πρόσωπα και δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παύλος Πολάκης θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΚΟ

Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή αναγνωρίζει ως πολιτικά αναγκαία την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε δικαιωμένος, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «ιστορική». Υποστήριξε ότι απέτυχε η προσπάθεια να μη γίνει η συνεδρίαση και ότι η Κεντρική Επιτροπή έστειλε σαφές μήνυμα για την επόμενη πορεία του κόμματος.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου ουσιαστικά ανατρέπεται και ότι η Πολιτική Γραμματεία καλείται πλέον να βάλει σε σειρά τα επόμενα βήματα για την εκλογική προετοιμασία. Συνέδεσε επίσης την απόφαση με την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τον Παύλο Πολάκη, η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιτρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει ως βασικός πόλος μιας ευρύτερης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας, με πιο καθαρό πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ