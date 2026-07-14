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ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

«Από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, σύμφωνα με επιστολή του ίδιου προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο βουλευτής Αχαΐας αναφέρει ότι θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική του παρουσία ως ανεξάρτητος βουλευτής.

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον κ. Κακλαμάνη.

Πολιτική

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