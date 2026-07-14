ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, σύμφωνα με επιστολή του ίδιου προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο βουλευτής Αχαΐας αναφέρει ότι θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική του παρουσία ως ανεξάρτητος βουλευτής.

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον κ. Κακλαμάνη.

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