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ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου για στήριξη της «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε την ίδρυση της ΕΛΑΣ ως «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη»

The LiFO team
The LiFO team
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Facebook Twitter
Ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή / Φωτ.: Eurokinissi
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Με την έγκριση, με πλειοψηφία, της εισήγησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, νωρίτερα, έκανε λόγο για «στρατηγικό λάθος» σε περίπτωση «αντιπαράθεσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

ΣΥΡΙΖΑ: Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελλος στην Πολιτική Γραμματεία

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου» πρόσθεσε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατέληξε σχετικά: «Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

ΣΥΡΙΖΑ: Αντίδραση Πολάκη για την εισήγηση Φάμελλου

Την ίδια ώρα, την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, εξέφρασε στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ο Παύλος Πολάκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο στις εκλογές», σημειώνοντας: «Πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας. Και να συμβάλουμε θετικά σ' αυτές. Και που παλέψαμε πολύ γι’ αυτές».

Η τοποθέτηση για μη αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές προκαλεί τις αντιδράσεις στελεχών που θέλουν σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει την εκλογική μάχη ακόμη και εάν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες προσέγγισης και κοινής καθόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κομματικές πηγές, στη δική του τοποθέτηση ο Παύλος Πολάκης έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, αλλά και για το διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα που -όπως είπε- η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας) στο δημοσκοπικό 1-1,5%.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πολιτική

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

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