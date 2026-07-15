ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν οι Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και Μαμουλάκης από την ΚΟ

Νέες αποχωρήσεις καταγράφονται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησία), Χρήστος Μαμουλάκης (Ηράκλειο) και Μαρίνα Κοντοτόλη (Τρίκαλα) ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, μέσω επιστολών στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Παραιτήθηκε και ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση.

Σε επιστολή που απευθύνει προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της Αριστεράς.

Όπως υπογραμμίζει, θεωρεί χρέος όλων να εργαστούν για την ενότητα του κόμματος και όχι για την όξυνση του διχασμού, ενώ σημειώνει πως οι πρόσφατες εξελίξεις δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να υπηρετεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και τη συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συμεών Κεδίκογλου: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ