ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί και ο αδελφός του Τζανακόπουλου, Αντώνης μαζί με ομάδα μελών (και Μetallica)

Εν αναμονή της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία αναμένεται να αποχωρήσει η ομάδα Αχτσιόγλου, ήδη την πόρτα της εξόδου πέρασε ο Αντώνης Τζανακόπουλος.

Ενώ, λοιπόν, ζήτημα ωρών φαίνεται πως είναι η έξοδος για την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου, την δική του αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το στέλεχος του κόμματος και αδελφός του Δημήτρη Τζανακόπουλου, Αντώνης. «Δεν αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να επαναφέρουμε την Ελλάδα των νοικοκυραίων, όπου ούτε η Αριστερά ούτε η διαφορετικότητα έχουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απωλεσθεί προ πολλού. Η ΠΣ βαδίζει ολοταχώς προς την Κεντροδεξιά» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αποχώρησης.

Τον Αντώνη Τζανακόπουλο φαίνεται να ακολουθούν κι άλλα μέλη, από την Οργάνωση Μελών (ΟΜ) Ηνωμένου Βασιλείου στην οδό της αποχώρησης. Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν των αναφορών στο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, η ανακοίνωση του Αντώνη Τζανακόπουλου αφήνει αιχμές και για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος κυρίως από το 2019 και μετά.

Μάλιστα η ανακοίνωση συνοδεύεται με στίχους από το γνωστό τραγούδι των Metallica «That Was Just Your Life».

Οι υπογράφοντες την ανακοίνωση είναι οι: Απόστολος Αλμπάνης, Ντίνα Δαβάκη, Γιάννης Κανάκης, Αθηνά Καραμπά, Συμεών Λαμάι, Στέλιος Μαϊμάρης, Δημήτρης Μπούκας, Γιάννα Μύρτζιου – Κανάκη, Κωνσταντίνος Περήφανος, Αντώνης Τζανακόπουλος και Βασίλης Φιλαδίτης.

Σε αυτήν αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ομιλία Κασσελάκη στο ΣΕΒ, στην στάση του κόμματος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «πλήρη μετάλλαξη του κόμματος σε κόμμα Κέντρου και την πλήρη απαξίωση των οργάνων».

Μιλούν επίσης για μη αναστρέψιμη διαδικασία, με αναφορά και στις δημοσκοπήσεις, και σημειώνουν πως «βαθαίνει το χάσμα και μας αποξενώνει περισσότερο».

Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται πως συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που έχει προγραμματιστεί για τις 16:00, αναμένεται να τεθούν οι προγραμματισμός του κόμματος και της Κ.Ο. για την επόμενη περίοδο, καθώς επίσης και η πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, για τη συγκρότηση άτυπου πολιτικού κέντρου.

Ζήτημα ωρών φαίνεται πως είναι η αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου «6+6» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί με τη δημοσιοποίηση κειμένου – όπως έκανε και η «Ομπρέλα» – μέσω του οποίου θα εξηγήσουν τους λόγους που οδηγήθηκαν στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ, με επόμενο βήμα τη συγκρότηση ΚΟ, με επικεφαλής, όπως λένε πληροφορίες, τον Αλέξη Χαρίτση.

Αποχώρησαν 90 μέλη από τον Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ

Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοίνωσαν με κοινή δήλωση ένας σημαντικός αριθμός μελών του Τομέα Δικαιωμάτων καθώς και η πλειοψηφία της γραμματείας του.

Μεταξύ των αποχωρούντων ο υπεύθυνος του τομέα Πάνος Λάμπρου και η συντονίστρια Βασιλική Κατριβάνου.

Στο κείμενο που μοίρασαν στα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι με την αποχώρησή τους «παύει ουσιαστικά να υπάρχει ο εμβληματικός Τομέας Δικαιωμάτων που τα τελευταία 12 χρόνια είχε σημαντική παρουσία στον χώρο των δικαιωμάτων και της Αριστεράς με εκατοντάδες δράσεις, καμπάνιες αλληλεγγύης, πρωτοβουλίες και ανακοινώσεις». Προεξοφλούν ακόμη: «Την σημερινή δήλωση αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσει κύμα νέων αποχωρήσεων από όλη την χώρα, ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, Ρομά, ΛΟΑΤΚΙ+κοινότητας, Αναπήρων, κρατουμένων, καθώς και σε πλήθος πρωτοβουλίες του αντιρατσιστικού και του αντιφασιστικού κινήματος».