ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

Νέες ανεξαρτητοποιήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7), καθώς οι βουλευτές Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα απέστειλαν σχετικά επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εκφράζοντας τις προθέσεις τους.

Νωρίτερα, σήμερα, η Πόπη Τσαπανίδου, επίσης με επιστολή της στον κ. Κακλαμάνη, ανακοίνωσε πως ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο δεν παραιτείται από τη θέση του βουλευτή.

Οι, πλέον ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησαν στον Πρόεδρο της Βουλής πως θα ασκήσουν τα βουλευτικά τους καθήκοντα, χωρίς να παραιτούνται απ' αυτά.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ανεξαρτητοποίηση της Τσαπανίδου και υπόλοιπων βουλευτών

Ανεξαρτητοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7), με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου.

Η Πόπη Τσαπανίδου έκανε γνωστή την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, με την παρούσα σάς γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία (άρθρο 16 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής). Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη Βουλευτής. Με εκτίμηση, Πόπη Τσαπανίδου» αναφέρει στη σχετική της επιστολή.

Οι ανεξαρτητοποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη (15/7), καταγράφηκαν νέες αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησία), Χρήστος Μαμουλάκης (Ηράκλειο) και Μαρίνα Κοντοτόλη (Τρίκαλα) ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, μέσω επιστολών στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα την Τετάρτη και ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση.

Σε επιστολή που απευθύνει προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της Αριστεράς.

Όπως υπογραμμίζει, θεωρεί χρέος όλων να εργαστούν για την ενότητα του κόμματος και όχι για την όξυνση του διχασμού, ενώ σημειώνει πως οι πρόσφατες εξελίξεις δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να υπηρετεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και τη συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.