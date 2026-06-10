Συνταγματική Αναθεώρηση: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή - Γιατί δόθηκε προθεσμία δύο μηνών

Αρχίζει η διαδικασία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η «αυλαία» άνοιξε σήμερα λοιπόν, στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με βάση την σχετική πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της ΝΔ.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τα μέλη της Επιτροπής

Στην ολομέλεια, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία έχει 42 μέλη.

Μετά από σχετική απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μετά και την πρόταση του προέδρου και 154 βουλευτών της ΝΔ για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

1. Αθανασίου Χαράλαμπος

2. Βλάχος Γεώργιος

3. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

4. Καιρίδης Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καράογλου Θεόδωρος

7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης

8. Κτιστάκης Ελευθέριος

9. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

10. Κωτσός Γεώργιος

11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)

12. Μάνη - Παπαδημητρίου 'Αννα

13. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

14. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

17. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

18. Ράπτη Ζωή

19. Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

20. Σκυλακάκης Θεόδωρος

21. Στυλιανίδης Ευριπίδης

22. Συρίγος Ευάγγελος ('Αγγελος)

23. Χαρακόπουλος Μάξιμος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

24. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

25. Δουδωνής Παναγιώτης

26. Λιακούλη Ευαγγελία

27. Μάντζος Δημήτριος

28. Νικητιάδης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

29. Γαβρήλος Γεώργιος

30. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

31. Παπαηλιού Γεώργιος

32. Ψυχογιός Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

33. Γκιόκας Ιωάννης

34. Δελής Ιωάννης

35. Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

36. Φωτόπουλος Στυλιανός

37. Χήτας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ "ΝΙΚΗ"»

38. Ρούντας Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

39. Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

40. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

41. Καραγεωργοπούλου Ελένη

42. Τζάκρη Θεοδώρα

Παράλληλα, και μετά από σχετική πρόταση του κ. Κακλαμάνη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε- κατά πλειοψηφία- να δοθεί προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η διασικασία

Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα διεξαχθεί στην ολομέλεια η πρώτη ψηφοφορία επί των προς αναθεώρηση διατάξεων και, σε διάστημα ενός μηνός, θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων.

Στην επόμενη Βουλή, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, και όσα αναθεωρητέα άρθρα έχουν ήδη λάβει 180 ψήφους, θα περάσουν με απλή πλειοψηφία. Όσα άρθρα είχαν λάβει απλή πλειοψηφία, για να περάσουν, θα πρέπει να συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Στην πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνονται- μεταξύ άλλων- η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (άρθρο 86), η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από ΝΠΙΔ (16), η καθιέρωση εξαετούς θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ