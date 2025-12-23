Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο: Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τι θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: