Πολιτική

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο: Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τι θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

Πολιτική