Συνάντηση Τσίπρα με Μουτζούρη στη Λέσβο: «Ήταν καθηγητής μου, είχα πάρει 9 στο μάθημά του»

Στη Λέσβο είναι σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Καλωσορίζοντας τον κ. Τσίπρα, ο κ. Μουτζούρης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται με μεγάλη χαρά έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος εκτιμώ ότι θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας».

Ο κ. Μουτζούρης σημείωσε ότι σκοπεύει να του παρουσιάσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Βόρειο Αιγαίο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γνωριμία τους από τα χρόνια του Πολυτεχνείου.

«Χαίρομαι που βρίσκω ακόμη μία φορά έναν παλιό μου φοιτητή, ο οποίος είχε διαπρέψει στο μάθημα που δίδασκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλωσορίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα στη Μυτιλήνη.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η επιλογή της Λέσβου μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς πρόκειται για ένα νησί που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης.

«Είναι η πρώτη επίσκεψη μετά την ίδρυση της παράταξής μας. Δεν έρχομαι τυχαία, γιατί πρόκειται για ένα νησί που έχει περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης. Ένα νησί με σημαντικές δυνατότητες που αντιμετωπίζει όμως όλα τα μεγάλα προβλήματα της νησιωτικότητας αλλά και τις επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό που έπληξε τον κτηνοτροφικό τομέα. Ήρθαμε να ακούσουμε τα προβλήματα τους και να διεκδικήσουμε λύσεις», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη ενός σχεδίου αποκέντρωσης με κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στην Περιφέρεια. «Η χώρα μας γίνεται μια χώρα υδροκέφαλο, μια χώρα που θα αντιμετωπίσει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα».

«Ξέρετε τον είχα καθηγητή τον κ. Μουτζούρη. Είχα πάρει 9 νομίζω» σχολίασε επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας.

Συνάντηση Τσίπρα με τον δήμαρχο Μυτιλήνης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω αφθώδους πυρετού, για την υποχρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και για τον κίνδυνο κατάργησης των περιφερειακών προγραμμάτων.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι στο επίκεντρο της επίσκεψης του είναι τα προβλήματα των κτηνοτρόφων των οποίων τα κοπάδια πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, stonisi.gr