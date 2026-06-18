Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι στις Βρυξέλλες: Η αναφορά στο ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Τέλος, τέθηκε και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews
 

Πολιτική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ