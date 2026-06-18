Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι στις Βρυξέλλες: Η αναφορά στο ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Τέλος, τέθηκε και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

