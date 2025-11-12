Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ο διάλογός τους - Τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης διακυβερνητικής συνόδου Κύπρου - Ελλάδας.

«Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά μία τόσο πολυπληθή εκπροσώπηση, υπό τη δική σου ηγεσία, του κυπριακού υπουργικού συμβουλίου» ανέφερε ο πρωθυπουργός στον διάλογο που είχαν στην έναρξη της συνάντησης.

«Έχουμε πετύχει, πρωτίστως λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας» σημείωσε ο Κύπριος Πρόεδρος.

«Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα» πρόσθεσε.

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Ο διάλογός τους

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Και πάλι, καλώς ήρθες. Η 3η Διακυβερνητική μας. Να σε συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική πρωτοβουλία την οποία είχες αναλάβει και νομίζω ότι ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων μας, πέραν της στενότατης επικοινωνίας την οποία έχουμε και της τακτικότατης προσωπικής επαφής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά μία τόσο πολυπληθή εκπροσώπηση, υπό τη δική σου ηγεσία, του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου».

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Αγαπητέ Κυριάκο, έχουμε πετύχει, πρωτίστως λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα. Πέραν αυτών, η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή -και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο- να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αλλά την ίδια στιγμή, με δικές μας πρωτοβουλίες, όπως απέδειξε και η πολύ πετυχημένη -και θέλω να σας συγχαρώ δημόσια- συνάντηση των τριών Υπουργών Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, με την παρουσία και των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πρωτοβουλίες δικές μας, με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας. Προσβλέπω στη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων και για ακόμη μία φορά σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία».