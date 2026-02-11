Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν μετά από 1,5 χρόνο: Τι θα συζητήσουν - Οι «κόκκινες γραμμές»

Στην Άγκυρα πραγματοποιείται σήμερα η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με βασικό στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, συναντώνται λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ερντογάν.

Στην τουρκική πρωτεύουσα θα διεξαχθεί και το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, με την ελληνική αντιπροσωπεία να αποτελείται από 10 υπουργούς, ενώ από την τουρκική πλευρά, η «σιγή» ως προς τον αριθμό και τη σύνθεση της αντίστοιχης αντιπροσωπείας ίσως να εξηγείται από τον μίνι ανασχηματισμό που έγινε μέσα στη νύχτα.

Αντικαταστάθηκε ο «βετεράνος» υπουργος Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια ο οποίος ως αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης αναμενόταν να συναντηθεί σήμερα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Θάνο Πλεύρη και μάλιστα για υπογραφή νέων συμφωνιών, όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews. Ο αντικαταστάτης του Αλί Γερλίκαγια είναι ο κυβερνήτης της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί.

Επίσης, ο Ερντογάν διόρισε ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ο οποίος προχώρησε στη σαρωτική καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι θα συζητήσουν

To κύριο γεγονός δεν είναι οι συμφωνίες που ενδέχεται να υπογραφούν, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι τελικά πραγματοποιείται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, μετά από διαδοχικές αναβολές.

Αν και οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί στο μεσοδιάστημα, δεν είχε υπάρξει συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο αυτού του θεσμοθετημένου διαύλου επικοινωνίας, που αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διατήρηση των ελληνοτουρκικών επαφών.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν, ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις δηλώσεις των δύο ηγετών, καθώς πίσω από τις κλειστές πόρτες τίποτα δεν προμηνύει ότι θα είναι μια εύκολη συνάντηση.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το πρόγραμμα

Η τελετή υποδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο προγραμματίζεται στις 15:15 ώρα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει κατ΄ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια συνάντηση των αντιπροσωπειών. Στις 17:00 αναμένονται οι από κοινού δηλώσεις των δύο ηγετών.

Όσον αφορά τη μία διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις συζήτησης, παρά μόνο αν η Τουρκία κάνει πολλά βήματα προς το πίσω.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει επανειλημμένως δημόσια ότι θα θέσει στον Τούρκο πρόεδρο το ζήτημα του casus belli, των «γκρίζων ζωνών» και της αποστρατιωτικοποίησης, το οποίο έχει επανέλθει τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα από την τουρκική πλευρά.

Πρώτος στόχος τόσο της συνάντησης κορυφής όσο και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να μεταδοθεί η εικόνα ότι Ελλάδα και Τουρκία παρά τις δομικές διαφορές τους κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν.

Δεδομένο είναι ότι η συνάντηση διεξάγεται υπό την πλέον ρευστή γεωπολιτική συνθήκη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν διαμηνύσει ότι για τη διευθέτηση των διμερών ζητημάτων τους δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επιδιαιτησία.

Όπως επισήμανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».

Η πολυμελής κυβερνητική αποστολή:

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ,

, Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ,

, Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ,

, Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας ,

, Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ,

, Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ,

, Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ,

, Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ,

, Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και

και Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, καθηγητή Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News, «η Τουρκία διαβάζει και τα νέα δεδομένα, άρα προφανώς τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών. Δεν θα αλλάξει κάτι. Aυτό που κυρίως επιθυμεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η εξομάλυνση».

Στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος του Τούρκου προέδρου.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Σε θέματα εθνικού συμφέροντος καμία συζήτηση», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του το βράδυ της Δευτέρας στο CNN Turk, δήλωνε ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός αλλά και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχουν την ικανότητα και την πρόθεση να πάνε τα ζητήματα ένα βήμα παραπέρα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ