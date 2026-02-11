Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα: «Γεια σας κύριε πρόεδρε, όλα καλά» - Ο πρώτος διάλογος

Στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα έφθασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τις 15:15 ξεκίνησε η συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο πρώτος διάλογος Μητσοτάκη-Ερντογάν

Ένας σύντομος διάλογος σημειώθηκε κατά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ερντογάν και μια χειραψία:

Γειά σας κ. πρόεδρε.

Γειά σας.

Όλα καλά;

Πολύ καλά.

Στη συνέχεια έγιναν οι συστάσεις των υπουργών της κάθε αντιπροσωπείας, ενώ ο Ερντογάν είχε συζήτηση με τον Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται και κατ' ιδίαν συζήτηση και στη συνέχεια συνάντηση των αντιπροσωπειών.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών αναμένονται για τις 17:00.

Στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος του Τούρκου προέδρου.

Η κυβερνητική αποστολή

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης,

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης,

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος,

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας,

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη,

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης,

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, καθηγητή Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News, «η Τουρκία διαβάζει και τα νέα δεδομένα, άρα προφανώς τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών. Δεν θα αλλάξει κάτι. Aυτό που κυρίως επιθυμεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η εξομάλυνση».

Δεδομένο είναι ότι η συνάντηση διεξάγεται υπό την πλέον ρευστή γεωπολιτική συνθήκη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν διαμηνύσει ότι για τη διευθέτηση των διμερών ζητημάτων τους δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επιδιαιτησία.

Όπως επισήμανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».