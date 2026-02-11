Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Διαφορά μας η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Τουρκία στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Αυτήν την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:



Οι δηλώσεις Ερντογάν

«Αξιότιμε πρωθυπουργέ, αξιότιμα μέλη της αντιπροσωπείας, για άλλη μια φορά είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον καλωσορίζω για δεύτερη φορά.

Είχαμε βρεθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023 και είχαμε αποφασίσει ότι συμφωνούμε αμφότεροι ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας.

Βλέπουμε ότι τα μνημόνια που υπογράφουμε μας παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων ενδιαφερόντων μας.

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί το εμπόριο. Συζητήσαμε τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για λύση.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Συμφωνούμε με τον πολύτιμό μου φίλο σε αυτό το θέμα, όπως και σε άλλους τομείς των σχέσεών μας και πιστεύουμε ότι από το 2023 έχει σημειωθεί πρόοδος στα προβλήματα του Αιγαίου.

Πρέπει να ενεργήσουμε με βάση την ιστορική ευθύνη.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είναι αντιμέτωπες με πολλές απειλές για την ασφάλεια.

Στόχος το κοινό μας συμφέρον. Μοιράστηκα με τον κ. Μητσοτάκη απόψεις για ελευθερίες στους μουσουλμάνους στη Δυτική Θράκη.

Μοιράστηκα πληροφορίες για τη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο.

Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει την δραστηριότητά του στην Δυτική Όχθη.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτή τη στάση [για επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή].

Η λύση των δύο κρατών πρέπει να λειτουργήσει ως όφελος για την περιοχή μας.

Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μας.

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον πρωθυπουργό και την αποστολή του».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό των σχέσεων μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτικός διάλογος, πολιτική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι οι τρεις πυλώνες των συζητήσεων.

Όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις.

Συμφωνήσαμε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Επιτυχία η βίζα στους Τούρκους για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουμε μειωθεί στο 60%. Η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών οφείλει να είναι σταθερός στόχος των δύο κρατών μας. Στόχος να φτάσουμε τα 10 δισ. στο διμερές μας εμπόριο.

Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Πρέπει να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις.

Ξεκάθαρη η θέση μας για τις μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης. Ας εργαστούμε με στόχο πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας.

Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ελλάδα στηρίζει την λύση των δύο κρατών. Δεν στηρίζουμε την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης, θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονές μας και όπου μπορούμε να πετύχουμε συνεργασίες.

Κλείνω, αγαπητέ Ταγίπ, με τη σκέψη ότι η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, ευημερίας και προόδου των χωρών μας, στον δρόμο που άνοιξαν Ελευθέριος Βενιζέλος και Κεμάλ Ατατούρκ.

Θα χαρώ να σας δω στην Ελλάδα, στο επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ο διάλογος που είχαν νωρίτερα

Πριν τις κοινές δηλώσεις, ανακοινώθηκαν τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας:

Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτού μπει στο Λευκό Παλάτι, είχε έναν σύντομο διάλογο και χειραψία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Γειά σας κ. πρόεδρε.

Γειά σας.

Όλα καλά;

Πολύ καλά.

Στη συνέχεια έγιναν οι συστάσεις των υπουργών της κάθε αντιπροσωπείας, ενώ ο Ερντογάν είχε συζήτηση με τον Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται και κατ' ιδίαν συζήτηση και στη συνέχεια συνάντηση των αντιπροσωπειών.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών αναμένονται για τις 17:00.

Στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος του Τούρκου προέδρου.

Η κυβερνητική αποστολή

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης,

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης,

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος,

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας,

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη,

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης,

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, καθηγητή Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News, «η Τουρκία διαβάζει και τα νέα δεδομένα, άρα προφανώς τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών. Δεν θα αλλάξει κάτι. Aυτό που κυρίως επιθυμεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η εξομάλυνση».

Δεδομένο είναι ότι η συνάντηση διεξάγεται υπό την πλέον ρευστή γεωπολιτική συνθήκη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν διαμηνύσει ότι για τη διευθέτηση των διμερών ζητημάτων τους δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επιδιαιτησία.

Όπως επισήμανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».