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Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα στο Μαξίμου: Τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην προετοιμασία της Αθήνας ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας, η οποία ξεκινά 1η Ιουλίου του 2027

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Eruokinissi
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Τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, με τις δυο πλευρές να τονίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ Πολιτείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην προετοιμασία της Αθήνας ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας, η οποία ξεκινά 1η Ιουλίου του 2027. 

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Αθηναίων είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλώς ήρθες δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινά 1η Ιουλίου του 2027. Είναι μία ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο -γι' αυτό έχουμε τον αρμόδιο Υπουργό μαζί μας-, από τρέχοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε, πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου».
  • Χάρης Δούκας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εκσυγχρονισμό. Νομίζω ότι μπορούμε, σε συνεργασία και με τον υπουργό, η πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
Πολιτική

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