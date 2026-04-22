Συνάντηση Κοβέσι-Φλωρίδη: Όσα συζήτησαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης «για μισή ώρα»

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επανέλαβε τις θέσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μην διαβιβάζονται οι δικογραφίες στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σταδιακά, κάτι με το οποίο συμφώνησε η κ. Κοβέσι και δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει την επίλυση του θέματος.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα καταθέσει στην Βουλή σχετική τροπολογία για επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών, σε περίπτωση που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.

Η συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και ήταν σε θετικό κλίμα. Παραβρέθηκαν, εκτός των κ.κ. Φλωρίδη και Μπούγα, η επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. Milan Jaron και η αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ελένη Καρκαμπούνα, επικεφαλής του Γραφείου των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Αθήνα.

Ως προς το ζήτημα της παράτασης της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, που έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα, η κ. Κοβέσι ρώτησε πότε αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ).

Η απάντηση τόσο του κ. Φλωρίδη, όσο και του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, ήταν ότι εκτιμάται εντός του πρώτου 15νθημερου του επόμενου μήνα ότι θα ληφθεί η σχετική απόφαση του ΑΔΣ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι μετά την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 5ετή παράταση της θητείας των τριών εν λόγω ευρωεισαγγελέων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης, απέστειλε σχετικό ερώτημα στο ΑΔΣ, όπως σχετικό ανάλογο ερώτημα υπέβαλε και το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το ΑΔΣ.

Ακόμη, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε και δεύτερο ερώτημα στο ΑΔΣ για τις τρεις νέες θέσεις ευρωεισαγγελέων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να αναμένεται το ΑΔΣ να τις καλύψει κατά τη συνεδρίασή του τον ερχόμενο μήνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ