Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια: Τι συζήτησαν

Στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) συναντήθηκαν την Τετάρτη (10/6) οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως έγινε γνωστό από τις τελευταίες πληροφορίες, κατέστησε σαφές στον Χακάν Φιντάν ότι το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Όπως ειπώθηκε, η συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών έγινε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Σόφια | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - SEECP pic.twitter.com/nf6v0tZuom — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 10, 2026

Γιώργος Γεραπετρίτης - Χακάν Φιντάν: Τι συζήτησαν

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Οι δύο Υπουργοί, τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.