Σύλληψη 57χρονης για τη φωτιά στην Κορινθία: «Ήταν υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας» λέει ο Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε πως η 57χρονη πρώην υποψήφια βουλευτής που συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση στα Ίσθμια Κορινθίας ανήκε στο κόμμα «Πλεύση Ελευθερίας».

Υπενθυμίζεται πως η δράση της γυναίκας αποκαλύφθηκε από οπτικό υλικό καμερών ασφαλείας. Στα πλάνα η 57χρονη εμφανίζεται στην άκρη οικοπέδου, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε κατοικίες.

Φαίνεται να σκύβει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξεσπά φωτιά στο σημείο, η οποία εξαπλώνεται γρήγορα.

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής».