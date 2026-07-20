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Πολιτική

Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Τα 75 μέλη

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. Eurokinissi
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Με την συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή.

Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη.

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τα μέλη της Επιτροπής:

  • Αλέξης Τσίπρας
  • Μίλτος Χατζηγιαννάκης
  • Αθανασιάδης Χάρης
  • Αϊβαλής Βασίλης
  • Ακριβούλη Ζωή
  • Αλεξίου Σωτήρης
  • Αντωνοπούλου Μαριζέτα
  • Αποστόλου Στυλιανός
  • Βασιλειάδης Γιώργος
  • Γαβρόγλου Κώστας
  • Γιωτάκη Φανή
  • Γκασούκα Δήμητρα
  • Δήμτσας Κωστής
  • Διαμαντοπούλου Τζένη
  • Δρίτσας Σπύρος
  • Ζαννιάς Αναστάσης
  • Ζάχαρης Βαγγέλης
  • Θεοδωράκης Γρηγόρης
  • Ιωακειμίδης Γιώργος
  • Καλλούλι 'Αντζελα
  • Καλογιάννης Απόστολος
  • Καλογήρου Μιχάλης
  • Καμμά Μαρία
  • Καρπουχτσής Κώστας
  • Καρτερός Θανάσης
  • Κόκκαλης Πέτρος
  • Κοτσακάς Κωστής
  • Κουντούρη Φανή
  • Κουτεντάκης Φραγκίσκος
  • Κουφονικολάκου Θεώνη
  • Κρικρής Γιώργος
  • Κωνσταντινίδης Γιώργος
  • Λαγουβάρδος Κώστας
  • Λαλιώτου Ιωάννα
  • Λεπενιώτη Μαρία
  • Λιάκος Δημήτρης
  • Λυρίτσης Δημήτρης
  • Μαγκλάρας Βασίλης
  • Μαραντζίδης Νίκος
  • Μαυρουδής Χάρης
  • Μαυρωνά Αννα Μαρία
  • Μόσχος Θωμάς
  • Μουμουλίδης Θέμης
  • Μπακαδήμα Φωτεινή
  • Μπαλατσούκας Γιώργος
  • Μπέρδου Κατερίνα
  • Νταφόπουλος Δημήτρης
  • Νυφούδης Νίκος
  • Παγκάλου Φωτεινή
  • Πάντζιου Γραμμάτη
  • Παπαγεωργίου Παυσανίας
  • Παπαδοπούλου Αννα
  • Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης
  • Πεππέ Γιάννα
  • Πετρακάκης Μανώλης
  • Πλειώνης Μανώλης
  • Ρέντζου Εύα
  • Σαλπέας Γιάννης
  • Σαουλίδης Αντώνης
  • Σκανδάμης Μαρίνος
  • Στυλιανού Αρης
  • Τεμπονέρας Διονύσης
  • Τζήμητρας Χάρης
  • Τόσκας Μίλτος
  • Τούμπουρος Κώστας
  • Τουμασάτου Μαριάννα
  • Τουρλίδης Γεώργιος
  • Τρίαντος Νίκος
  • Τσαγκλή Χριστίνα
  • Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
  • Τσουρούτας Νίκος
  • Φωτονιάτα Ευγενία
  • Χαΐδος Γιάννης
  • Χειλάκης Αιμίλιος
  • Χριστοδούλου Χρήστος
Πολιτική

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