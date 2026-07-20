Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Τα 75 μέλη

Με την συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή.
Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη.
Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
Τα μέλη της Επιτροπής:
- Αλέξης Τσίπρας
- Μίλτος Χατζηγιαννάκης
- Αθανασιάδης Χάρης
- Αϊβαλής Βασίλης
- Ακριβούλη Ζωή
- Αλεξίου Σωτήρης
- Αντωνοπούλου Μαριζέτα
- Αποστόλου Στυλιανός
- Βασιλειάδης Γιώργος
- Γαβρόγλου Κώστας
- Γιωτάκη Φανή
- Γκασούκα Δήμητρα
- Δήμτσας Κωστής
- Διαμαντοπούλου Τζένη
- Δρίτσας Σπύρος
- Ζαννιάς Αναστάσης
- Ζάχαρης Βαγγέλης
- Θεοδωράκης Γρηγόρης
- Ιωακειμίδης Γιώργος
- Καλλούλι 'Αντζελα
- Καλογιάννης Απόστολος
- Καλογήρου Μιχάλης
- Καμμά Μαρία
- Καρπουχτσής Κώστας
- Καρτερός Θανάσης
- Κόκκαλης Πέτρος
- Κοτσακάς Κωστής
- Κουντούρη Φανή
- Κουτεντάκης Φραγκίσκος
- Κουφονικολάκου Θεώνη
- Κρικρής Γιώργος
- Κωνσταντινίδης Γιώργος
- Λαγουβάρδος Κώστας
- Λαλιώτου Ιωάννα
- Λεπενιώτη Μαρία
- Λιάκος Δημήτρης
- Λυρίτσης Δημήτρης
- Μαγκλάρας Βασίλης
- Μαραντζίδης Νίκος
- Μαυρουδής Χάρης
- Μαυρωνά Αννα Μαρία
- Μόσχος Θωμάς
- Μουμουλίδης Θέμης
- Μπακαδήμα Φωτεινή
- Μπαλατσούκας Γιώργος
- Μπέρδου Κατερίνα
- Νταφόπουλος Δημήτρης
- Νυφούδης Νίκος
- Παγκάλου Φωτεινή
- Πάντζιου Γραμμάτη
- Παπαγεωργίου Παυσανίας
- Παπαδοπούλου Αννα
- Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης
- Πεππέ Γιάννα
- Πετρακάκης Μανώλης
- Πλειώνης Μανώλης
- Ρέντζου Εύα
- Σαλπέας Γιάννης
- Σαουλίδης Αντώνης
- Σκανδάμης Μαρίνος
- Στυλιανού Αρης
- Τεμπονέρας Διονύσης
- Τζήμητρας Χάρης
- Τόσκας Μίλτος
- Τούμπουρος Κώστας
- Τουμασάτου Μαριάννα
- Τουρλίδης Γεώργιος
- Τρίαντος Νίκος
- Τσαγκλή Χριστίνα
- Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
- Τσουρούτας Νίκος
- Φωτονιάτα Ευγενία
- Χαΐδος Γιάννης
- Χειλάκης Αιμίλιος
- Χριστοδούλου Χρήστος