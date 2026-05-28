Στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με πρόσωπο «έκπληξη»: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της «ΕΛΑΣ»

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης), μεταβαίνοντας στον Άρειο Πάγο.

Στις 12 το μεσημέρι, ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε να δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Μεταξύ άλλων, τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε η Μαρία Λεπενιώτη, που προήδρευσε του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

«Καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως Δημοκρατία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας εξερχόμενος του κτιρίου.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα , Κώστας Καρπουχτσής, νωρίτερα στο ΕΡΤnews, πρόκειται για ένα εγχείρημα που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς πλήρως διαμορφωμένη οργανωτική δομή.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ότι το κόμμα «μόλις γεννήθηκε» και λειτουργεί προς το παρόν με μία συλλογική οργανωτική ομάδα, χωρίς συγκεκριμένη ιεραρχία. «Σιγά σιγά εξελίσσεται και ανοίγει στην κοινωνία», ανέφερε, καθώς πρόσθεσε επίσης, ότι ήδη συγκεντρώνει τη συμμετοχή «αρκετών χιλιάδων» πολιτών μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης.

Το κόμμα αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό, με χαρακτηριστικά κεντροαριστερής κατεύθυνσης, δίνοντας έμφαση σε αρχές όπως «η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατία», κατά τον ίδιο, ο οποίος έκανε αναφορά σε «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη.

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε το όνομα ΕΛΑΣ

Με μια μαζική πολιτική εκδήλωση στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και απευθύνοντας κάλεσμα για μια ευρεία «προοδευτική πανστρατιά».

Το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) δεν αποτέλεσε μια αυθόρμητη επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά μέρος ενός προσεκτικά σχεδιασμένου πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας, ευρύτερης πολιτικής παράταξης με απήχηση πέρα από τα παραδοσιακά όρια της Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο πρώην πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει το όνομα του νέου πολιτικού φορέα σε στενό κύκλο συνεργατών του περίπου δύο μήνες πριν από την επίσημη παρουσίαση. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν έντονες και κάλυπταν όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμη και εντός του στενού επιτελείου του.

Πρόσωπα που συμμετείχαν στις συζητήσεις φέρονται να είχαν επισημάνει ότι το όνομα «ΕΛΑΣ» θα προκαλούσε αναπόφευκτα ποικίλους συνειρμούς και πολιτικές αναγνώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακριβώς αυτή η πολυσημία ήταν επιδιωκόμενη από τον σχεδιασμό της ηγετικής ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι γνώριζαν την ονομασία αρκετά πρόσωπα- όχι μόνο ο στενός πυρήνας συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα αλλά και η εταιρεία που επιμελήθηκε τα γραφιστικά, το λογότυπο, καθώς και η ομάδα που ανέλαβε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και των social media- το όνομα παρέμεινε μυστικό μέχρι την επίσημη ανακοίνωση στο Θησείο.

Η διατήρηση της μυστικότητας θεωρείται ενδεικτική του υψηλού βαθμού οργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία, σύμφωνα με συνεργάτες του εγχειρήματος, είχε σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

«Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη», σημειώνουν πρόσωπα με γνώση της προετοιμασίας, περιγράφοντας μια εκδήλωση με σαφή σκηνοθετική και πολιτική στόχευση, σε πλήρη αντίθεση, όπως επισημαίνουν, με την εικόνα οργανωτικής χαλαρότητας που είχε συνοδεύσει κατά περιόδους τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν.

ΕΛΑΣ: Ο στόχος του ονόματος

Το όνομα της νέας παράταξης επιχειρεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα σε πολλαπλά πολιτικά ακροατήρια.

Από τη μία πλευρά, η λέξη «Αριστερή» και τα αρχικά ΕΛΑΣ παραπέμπουν ιστορικά και συμβολικά σε τμήματα της παραδοσιακής Αριστεράς και του αριστερόστροφου εκλογικού σώματος.

Από την άλλη, η έμφαση στο «Ελληνική», η χρήση του γαλάζιου χρώματος και η ανάδειξη στοιχείων πατριωτισμού επιχειρούν να απευθυνθούν και σε πιο κεντρώα ή ακόμη και συντηρητικά ακροατήρια.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μηνών θα δοθεί όχι μόνο σε επίπεδο προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο συμβόλων, ταυτότητας και πολιτικής αφήγησης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η φράση που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός στην παρουσίαση της νέας παράταξης: «Δεν είμαστε απλώς ένα κόμμα. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη»

Πρόκειται για διατύπωση που ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει ξανά μόνο μία φορά στο παρελθόν, το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ποσοστό κοντά στο 32%.

Η επαναφορά της συγκεκριμένης ρητορικής ερμηνεύεται από πολιτικούς παρατηρητές ως ένδειξη της στρατηγικής στόχευσης του νέου εγχειρήματος: τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού μπλοκ εξουσίας με στόχο όχι απλώς την ισχυρή παρουσία, αλλά τη διεκδίκηση της πρωτιάς.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη αναφορά του στο Χαλάνδρι, φέρεται να ξεκαθάρισε πως ο πολιτικός στόχος της νέας παράταξης είναι η πρώτη θέση και όχι απλώς η καταγραφή ενός αξιοπρεπούς ποσοστού.

Στο επιτελείο του εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν η νέα πολιτική κίνηση περιοριστεί αποκλειστικά στο παραδοσιακό αριστερό ακροατήριο. Για τον λόγο αυτό, η νέα πολιτική ταυτότητα επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία της Αριστεράς με αναφορές στον πατριωτισμό, την εθνική ταυτότητα και μια ευρύτερη έννοια δημοκρατικής παράταξης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews