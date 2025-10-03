Στολίσκος για Γάζα: Διάβημα της Αθήνας για Ισραηλινό υπουργό που ζήτησε να φυλακιστούν για μήνες οι ακτιβιστές

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε διάβημα, αναφορικά με τον στολίσκο ελευθερίας για τη Γάζα και τους 27 Έλληνες πολίτες που μετέχουν στο «Global Sumud Flotilla».

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και «έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας» στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την «απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού υπουργού» που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

«Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους» καταλήγει το διάβημα.

Στολίσκος για Γάζα: Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Στολίσκος για Γάζα: Η προκλητική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού

Προκάλεσε και πάλι ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Με βίντεο που ανήρτησε στο Χ επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που όπως δηλώνει, έχει αποφασίσει την απέλαση των ακτιβιστών του στολίσκου αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», δηλώνοντας «ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών».

«Η απόφαση του πρωθυπουργού να επιτρέψει στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας που συμμετείχαν στον στολίσκο να επιστρέψουν στις χώρες τους είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Πιστεύω ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών. Άλλωστε, δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου ο πρωθυπουργός τους στέλνει ξανά και ξανά και ξανά στις χώρες τους - και αυτή η αποστολή (σ.σ απέλαση) προκαλεί την επιστροφή τους ξανά και ξανά και ξανά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκβιρ.