Στο νοσοκομείο η Ειρήνη Αγαπηδάκη μετά από ξαφνική αδιαθεσία στη Βουλή

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη μετά από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε, ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας άρχισε να μην αισθάνεται καλά, ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Αρχικά μετέβη στο ιατρείο της Βουλής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό».

Κατά τις ίδιες πηγές, η Ειρήνη Αγαπηδάκη έχει χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.

