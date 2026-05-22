Στο νοσοκομείο η Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η ενημέρωση από το γραφείο της

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας άρχισε να μην αισθάνεται καλά ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Αρχικά μετέβη στο ιατρείο της Βουλής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό».

Κατά τις ίδιες πηγές, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε χαμηλό οξυγόνο.

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η ανακοίνωση από το γραφείο της για την κατάσταση της υγείας της

Λίγο μετά την είδηση ότι η Ειρήνη Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», το γραφείο της εξέδωσε ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας» για την κατάσταση της υγείας της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ειδικότερα, από το γραφείο της κ. Αγαπηδάκη έγινε η ακόλουθη δήλωση:

«Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

