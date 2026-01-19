Στο Μαξίμου οι αγρότες: «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα» είπε ο Μητσοτάκης

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πως «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε την ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση».

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και την δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από την μετάπτωση της ΑΔΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπλήρωσε.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Αγρότες: Ποιοι συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, για να παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Να σημειωθεί ότι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει και ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης ο οποίος, μετά τις ύβρεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τέθηκε εκτός της αποστολής για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Κώστας Ανεστίδης/ Eurokinissi

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ

ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ

Τ'ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ'ΑΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ

ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣ

ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.